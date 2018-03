Pflegemutter:„Hatte Polizei gewarnt“

Anzeige

New York.Die kurzzeitige Pflegemutter des späteren Todesschützen von Parkland hat nach eigenen Angaben die Behörden vor dem jungen Mann gewarnt, der an einer Schule im US-Bundesstaat Florida 17 Menschen tötete. „Ich habe alles getan, was ich konnte, um die Polizei davor zu warnen, was da passieren könnte“, sagte Roxanne Deschamps am Dienstag (Ortszeit) vor Journalisten in New York. „Ich wollte nicht nur meine eigenen Kinder, sondern jeden, der möglicherweise bedroht war, schützen. Ich wollte auch Nikolas vor sich selbst schützen.“

Der 19-jährige Nikolas Cruz hatte Mitte Februar bei einem Amoklauf in der Marjory Stoneman Douglas High School 14 Schüler und drei Erwachsene erschossen.

In Begleitung der Star-Anwältin Glorida Allred sprach Deschamps bei der Pressekonferenz in einem New Yorker Hotel erstmals öffentlich über die Geschehnisse. Sie las unter Tränen eine Stellungnahme vor. Deschamps habe Nikolas Cruz, seinen Bruder Zackary und seine Mutter Lynda vor ungefähr zehn Jahren als Nachbarn kennengelernt.