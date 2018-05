Pietro Lombardi verliert 12 000 Euro

Anzeige

Aber: Pietro kann dem Missgeschick auch etwas Positives abgewinnen. «Ich sage euch ehrlich», sagte er in seinem Video, «klar, ich ärgere mich gerade wirklich, aber es ist auch so 'ne kleine Lehre. Man muss auch draus lernen, weil das wird mir in Zukunft nicht mehr passieren. Weil wenn man so viel Geld dabei hat, muss man einfach besser drauf aufpassen.»

Seinen Fans gab er den Rat: «Immer Taschen zulassen bitte!» An den Finder appellierte er, ungefähr 2000 Euro von den insgesamt 12 000 Euro zu spenden. «Dann bin ich happy!»