Pilot schweigt zu Flugunfall

Gersfeld/Mannheim.Nach dem schweren Flugzeugunglück mit drei Toten auf der Wasserkuppe haben die Experten der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen (BFU) ihre Ermittlungen auf Hessens höchstem Berg gestern abgeschlossen. Die Mitarbeiter verließen den Unfallort in der Rhön gestern, wie ein Sprecher sagte. Nachdem die Untersuchungen am Unglücksort beendet worden seien, folgten nun weitere Nachforschungen. Mit einer Zwischenbilanz sei in einigen Wochen, mit einem Abschlussbericht zur Unfallursache erst im kommenden Jahr zu rechnen.

Bei dem Unglück war am Sonntag ein aus Mannheim kommendes einmotoriges Leichtflugzeug über die Landebahn hinausgerast und hatte eine Frau (39) aus dem Main-Kinzig-Kreis und ihre beiden Kinder (elf und 12) tödlich verletzt. Der Pilot (56) mache zum Unfallgeschehen bislang keine Angaben, erklärten Polizei und Staatsanwaltschaft gestern. Gegen ihn wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung in drei Fällen ermittelt. Der Pilot, der aus Ludwigshafen stammt, und die drei Insassen waren leicht verletzt worden.

Maschine bleibt vor Ort

Die Unfallmaschine bleibt bis auf Weiteres in einem Hangar auf der Wasserkuppe. Das Flugzeug stammt vom Badisch-Pfälzischen Flugsportverein Mannheim, der Pilot kommt aus Ludwigshafen.

Die Untersuchungen der Experten der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen sollen Erkenntnisse für die Schuldfrage bringen. Überprüft werde, ob es einen Pilotenfehler oder einen technischen Defekt gab und wie sich Wetter- und Umgebungsbedingungen ausgewirkt haben. Flugplatz-Leiter Harald Jörges hatte früh einen Pilotenfehler vermutet. So hatte sich der Flugplatzleiter gefragt, ob die Maschine möglicherweise überladen war.

Zwar sei die Cessna für vier Personen zugelassen. Doch müssten auch das Körpergewicht der Insassen, der mitgeführte Sprit und Zusatzgewicht wie Gepäck berücksichtigt werden. „Dies alles wird in unsere Analyse einfließen“, erklärte BFU-Sprecher Jens Friedemann. dpa

