Rund drei Minuten Backzeit braucht die Pizza Margherita. © dpa

Augsburg.Frisch gebackene Pizza rund um die Uhr aus dem Automaten – mit dieser Idee hat ein Pizzabäcker aus Augsburg ins Schwarze getroffen. Die in etwa drei Minuten frisch gebackenen Pizzen gehen so gut weg, dass der Gastronom Marco Pellizzari bereits über weitere Automaten nachdenkt. Die vollautomatischen Pizzageräte stammen aus Italien und sind in den vergangenen Jahren bereits in anderen deutschen Städten vereinzelt aufgestellt worden. In dem kleiderschrankgroßen Kasten mit Backofen lagern etwa 80 tiefgekühlte Pizzen in zwei Sorten. Auf Knopfdruck werden sie rund um die Uhr frisch zubereitet und ausgegeben. Vor wenigen Wochen hat Pellizzari den ersten Automaten in der 300 000-Einwohner-Stadt aufgestellt. „Es läuft sehr, sehr gut“, sagt der Pizzabäcker. dpa

