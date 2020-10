Plastiksammeln als Rettung gegen den sozialen Abstieg

Frankfurt.Sanft schlagen die Wellen an das verdreckte Ufer: Es ist überzogen mit Papier, Dosen und unzähligen Plastiktüten und Einwegflaschen aus Kunststoff. Abfall und Müll – aber für Vicky Cabual die wichtigste Einkommensquelle. „Ich sammle das Plastik und bringe es zur Sammelstelle der Plastic Bank“, erzählt die Frau, die in einem Armenviertel der philippinischen Hauptstadt Manila lebt, in einem Imagefilm der „Plastic Bank“. Dort wird das Plastik gewogen und sortiert. Vicky Cabual erhält Geld, Kleidung, Lebensmittel oder Brennstoff zum Kochen.

Das Plastik, das sie sammelt, wird recycelt und in Produkten auch auf dem deutschen Markt verwendet. Die Firma Henkel nutzt nach eigenen Angaben dieses sogenannte „Social Plastic“ in einigen Reinigungsmittelverpackungen mit einem Anteil von 25 Prozent und Duschgels mit einem Anteil von 50 Prozent. Insgesamt will Henkel laut Nachhaltigkeitsbericht 2019 in diesem Jahr rund 600 Tonnen „Social Plastic“ in seinen Produktverpackungen integrieren.

Natürlich sei „soziales Engagement in Entwicklungsländern sinnvoll“, sagt Thomas Fischer von der Deutschen Umwelthilfe. „Wenn Menschen, die Müll sammeln, daran auch etwas verdienen und so Armut bekämpft wird, lässt sich dagegen nichts einwenden.“

Aber er gibt zu bedenken: Letztlich müsse es immer darum gehen, Müll zu vermeiden und statt Einweg-Plastik Mehrwegsysteme zu verwenden. „Und dabei muss man die Hersteller noch mehr in die Pflicht nehmen“, sagt der Experte für Kreislaufwirtschaft.

Umwelt stark bedroht

Die „Plastic Bank“ wurde 2013 vom Kanadier David Katz gegründet. Die Projekte sind meist in Ländern angesiedelt, die nur über ein unzureichendes Abfallmanagement verfügen, in denen es kaum eine Kreislaufwirtschaft gibt und wo häufig das Plastik direkt oder über Flüsse ins Meer gelangt – also etwa in Haiti, Indonesien oder auf den Philippinen.

Denn die Vermüllung der Meere zählt zu den drängenden Umweltproblemen unserer Zeit: Sie bedroht Mensch und Tier. Die Umweltschutzorganisation WWF berichtet von grausamen Bildern: Ein toter Wal, dessen Magen voll von Plastikmüll ist. Ein Delfin, der sich in einem Plastiknetz verheddert und ertrinkt. Und eine Meeresschildkröte, der ein Plastikstrohhalm in der Nase steckt: „Nach derzeitigen Schätzungen gelangen jährlich 4,8 bis 12,7 Millionen Tonnen Plastikmüll ins Meer“, sagt der Meeresexperte Bernhard Bauske vom WFF. Das entspreche einer Lastwagenladung pro Minute. „Schätzungsweise werden mehr als 800 Tierarten, die in Meeren und im Küstenbereich leben, von Plastikmüll beeinträchtigt“, erläutert Bauske.

Hauptgründe für die Zunahme von Plastikmüll im Meer sind die massenhafte Verbreitung von Einwegplastik und fehlende Strukturen zum Sammeln und Aufbereiten von Abfall in vielen Ländern, heißt es beim WWF. Die Umweltschutzorganisation setzt sich dafür ein, Plastikmüll zu vermeiden und die Abfall- und Recycling-Systeme zu verbessern, vor allem in Südostasien. Zum Beispiel im Mekong-Delta in Vietnam unterstützt sie ein Modellprojekt zur getrennten Erfassung und Verwertung von Abfällen. Auch dort leben viele Menschen davon, Müll einzusammeln und zu verkaufen. „Die müssen dann in die Projekte eingebunden werden“, betont Bauske.

Discounter kooperieren

Für ihr Konzept erhält die „Plastic Bank“ Hilfe von weiteren deutschen Unternehmen. Der Discounter Aldi unterstützt den Aufbau von Sammelstellen auf den Philippinen – und dadurch seien, heißt es in einer Pressemitteilung, Tausende von Kilogramm Plastik aus Straßen, Flüssen und Stränden entfernt worden. Das Projekt stellt der Discounter auch auf seiner Homepage vor.

Doch da gab es auch einige kritische Kommentare. „Eigentlich sollte das Augenmerk doch auf Müllvermeidung liegen“, kritisierte eine Kundin. Und eine andere stellte fest, dass auch „der Biokäse in Plastik verpackt ist“. epd

