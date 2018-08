Polizei kämpft an allen Fronten gegen kriminelle Banden

Anzeige

Wiesbaden.Die Bedrohung in Deutschland durch die organisierte Kriminalität (OK) ist nach den Worten des BKA-Chefs Holger Münch ungebrochen hoch. 2017 habe das Bundeskriminalamt 572 OK-Verfahren bearbeitet, neun mehr als im Vorjahr. Nach wie vor seien Drogenhandel und -schmuggel das wichtigste Betätigungsfeld der organisierten Banden, gefolgt von Eigentumsdelikten und Wirtschaftskriminalität. Das geht aus dem aktuellen BKA-Bericht über die organisierte Kriminalität in Deutschland hervor, der gestern in Wiesbaden vorgestellt wurde.

Wer dominiert den deutschen Rauschgiftmarkt?

Der Drogenhandel ist zu einem Drittel in deutscher Hand, weit abgeschlagen folgen türkische und albanische Banden. Geschmuggelt und verkauft werden hauptsächlich Kokain und Cannabis – wobei das Kokain auf teils abenteuerlichen Wegen nach Deutschland gelangt. Überwiegend in Kolumbien angebaut, wird die Droge oft auf dem Seeweg nach Europa geschmuggelt. Dazu wird das Kokain teils in wasserdichten Behältern von den großen Schiffen aus vor den Häfen ins Meer geworfen und dann von kleinen Schnellbooten eingesammelt, wie Ermittler berichten. An Land erfolgt der Transport mit Autos – manchmal in perfiden Verstecken, die sich nur mit Hilfe mehrere Magnete öffnen lassen. Deutschen Drogenfahndern gelangen 2017 zwei Großfunde von Kokain: 4,7 Tonnen in Hamburg und 1,5 Tonnen in Bremerhaven.

Was wurde noch so alles in Autos versteckt?

Einen ganz besonderen Fund machten Fahnder im Motor eines Geländewagens. Hier entdeckten sie 2017 – neben mehreren Kilo Rauschgift – drei Maschinenpistolen „VZ61 Skorpion“, sechs Pistolen „Tokarev TT-33“, sieben Pistolen „Baikal 442“ und jede Menge Patronen. Das Verfahren gegen die Tatverdächtigen läuft derzeit in Großbritannien. „Die Skorpion ist deshalb so gefährlich, weil sie vollautomatisch schießen kann“, sagt BKA-Waffenexperte Christoph Becker. Es sei eine typische Waffe der organisierten Kriminalität. Um den Rückstoß abzumildern, habe die Skorpion einen speziellen Schulterbügel.