Polizei kontrolliert bei „Blitz-Marathon“

Polizeibeamte messen in Magdeburg die Geschwindigkeit. © dpa

Berlin.Mit einer großangelegten Aktion ist die Polizei gestern in mehreren Bundesländern gegen Raser vorgegangen. Am sogenannten Speed-Marathon (Schnelligkeits-Marathon) sollten nach Angaben des europaweiten Polizei-Netzwerks Tispol 26 Länder teilnehmen. In Deutschland war knapp ein Dutzend Bundesländer dabei, darunter Baden-Württemberg, Hessen, Bayern und Rheinland-Pfalz.

Eine konkrete Bilanz wird erst für heute erwartet, da die Aktionen an Hunderten Messstellen zum Teil bis in den späten Abend dauern sollten. In Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt wurde sogar 24 Stunden gemessen.

Tempo 148 statt 80

In Hessen teilte die Polizei zur Halbzeit der Aktion gestern mit, der Großteil der Verkehrsteilnehmer habe sich an die Geschwindigkeit gehalten. Gleich mehrere Temposünder gerieten jedoch in Mittelhessen in die Radarfalle: Auf einem Abschnitt der Autobahn 480 bei Gießen sind nur 80 Stundenkilometer erlaubt. Ein Autofahrer wurde mit 148 Stundenkilometern erwischt, ein anderer mit Tempo 129.

Die Aktion geht auf eine Initiative Nordrhein-Westfalens zurück, wo es 2012 die ersten großangelegten Geschwindigkeitskontrollen gab – damals unter dem Namen „24-Stunden-Blitz-Marathon“. Das Bundesland macht nun aber nicht bei der Aktion mit. Im Laufe der Zeit beteiligten sich immer mehr Bundesländer. Zuletzt weitete sich die Aktion über Deutschland hinaus auf andere Länder Europas aus. dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 04.04.2019