Polizei muss ausrücken

Essen.Lautstarker Gesang einer christlichen Kirchengemeinde hat in Essen die Polizei mit einer Hundertschaft auf den Plan gerufen und zu knapp 60 Anzeigen vor allem wegen Verstößen gegen die Corona-Schutzverordnung geführt. Zwei Männer wurden festgenommen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatten sich am Vormittag Anwohner über den – wegen Corona verbotenen – Gesang der Pfingstgemeinde beschwert. „Im Gebäude trafen die Beamten auf 57 Erwachsene sowie 25 Kinder“, so die Polizei. Es sei kein Mindestabstand eingehalten und nur wenige Schutzmasken seien getragen worden.

Eine Verlobungsfeier in einer Dachgeschosswohnung sorgte für einen weiteren Großeinsatz der Polizei am Wochenende. Alarmiert wegen Ruhestörung zählten die Beamten am frühen Samstagabend zunächst elf Personen ohne Mundschutz in der Wohnung. Das Ordnungsamt schrieb elf Anzeigen wegen Corona-Verstößen. Weitergefeiert wurde trotzdem: Zweieinhalb Stunden später wurden die Behörden erneut alarmiert. In der Wohnung zählten die Beamten diesmal etwa 20 Feiernde, einige stark alkoholisiert und aggressiv. Hinzu kamen 15 Kinder, Kleinkinder und Säuglinge. dpa

