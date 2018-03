Polizei prüft Todesfälle

Anzeige

München/Tuttlingen.Zu dem in München unter Mordverdacht inhaftierten Hilfspfleger sind rund 35 „substanziell hilfreiche Hinweise“ eingegangen. Das hat die Polizei gestern mitgeteilt. Der 36 Jahre alte Beschuldigte aus Polen soll in Ottobrunn bei München einen 87-jährigen Pflegebedürftigen mit Insulin getötet haben. Der Mann war auch in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz tätig. Zur Abklärung, ob es deutschlandweit noch weitere Opfer des Mannes geben könnte, hatte die Polizei um Hinweise zu anderen Aufenthalts- und Beschäftigsorten des Hilfspflegers gebeten.

Die Ermittler gehen aktuell von vier weiteren Fällen aus, „in denen das Ableben einer betreuten Person in einem unmittelbaren zeitlichen und räumlichen Zusammenhang mit dem Aufenthalt des Tatverdächtigen stand“. Es geht um Fälle im baden-württembergischen Landkreis Tuttlingen (Juli 2017), in den bayerischen Landkreisen Forchheim (Juli 2017) und Kitzingen (Januar 2018) sowie um einen Fall in Hannover (Juli 2017). Ob eine Kausalität zwischen diesen vier weiteren Todesfällen und der Anwesenheit des Hilfspflegers bestand, bedürfe intensiver Ermittlungen, betonte die Polizei.

Auch im Kreis Mainz-Bingen war der Beschuldigte tätig. Es gibt zudem Hinweise, dass er in Hessen war. Er soll in Kassel gearbeitet oder sich dort aufgehalten haben, sagte gestern ein Sprecher des Polizeipräsidiums München. Details nannte er nicht. dpa