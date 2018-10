Polizei rollt Fall neu auf

Lüchow.Seit fast 18 Jahren sucht die Polizei mit dem gleichen Foto nach der Schülerin Katrin Konert: ein hübsches, ungeschminktes Mädchen mit kinnlangen dunklen Haaren und einem strahlenden Lächeln. Am Neujahrsabend 2001 verschwand die damals 15-Jährige spurlos – zuletzt gesehen wurde sie an einer Bushaltestelle in Bergen (Dumme) im niedersächsischen Wendland.

Mysteriöse Nachricht aufgetaucht

„Die Polizei geht davon aus, dass Katrin Konert tot ist“, sagte der Leiter des Zentralen Kriminaldienstes, Steffen Grimme, gestern in Lüchow. Mit einer neuen Ermittlungsgruppe und Unterstützung von Profilern des Landeskriminalamtes in Hannover wollen die Beamten das mutmaßliche Gewaltverbrechen aufklären.

Das letzte Lebenszeichen der Jugendlichen war eine SMS an ihre Schwester. Möglicherweise stieg sie, weil kein Bus fuhr, zu einem Fremden ins Auto, um nach Hause – ins 13 Kilometer entfernte Groß-Gaddau – zu kommen. „Die bisherigen Ermittlungen haben sich sehr stark im persönlichen Umfeld von Katrin bewegt“, sagte der Chef der Kriminalpolizei. 2003 war ein Bekannter der Schülerin vernommen worden, ihm konnte damals jedoch nichts nachgewiesen werden. 2017 tauchte eine mysteriöse Kreidenachricht an dem Bushaltehäuschen in Bergen auf. Den gesamten Text veröffentlichte die Polizei zunächst nicht. Am Dienstag wollen sie für fünf Wochen eine mobile Wache in Bergen aufbauen und dort unter anderem Flugblätter verteilen. Die Belohnung für entscheidende Hinweisgeber wurde von 5000 auf 10 000 Euro aufgestockt. dpa

