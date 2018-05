Polizei rüstet Fuhrpark auf

Anzeige

Survivor R: Der 17 Tonnen schwere gepanzerte Wagen von Rheinmetall dient den sächsischen Spezialeinheiten. Wegen Stickereien auf seinen Sitzbezügen war er bei der Vorstellung Ende 2017 sofort in die Kritik geraten. Die an NS-Ästhetik erinnernden Inschriften in Frakturschrift wurden daraufhin entfernt.

Wasserwerfer Wawe 10: Die neue Generation von Wasserwerfern beeindruckt schon durch ihre Höhe von 3,70 Meter. 408 PS bringen das Gefährt auf Touren, und die 10 000 Liter Wasser im Tank können mit buchstäblich umwerfendem Druck verspritzt werden.

Drohnen: Die Polizei setzt inzwischen wie das Militär auch auf unbemannte Flugobjekte. Die sogenannten Multikopter der Polizei sind aber unbewaffnet. Sie werden eingesetzt, um Flüchtige und Vermisste zu suchen oder sich von Tatorten einen Überblick aus der Luft zu verschaffen.

Segways: Nicht nur die Bundespolizei an Flughäfen, auch die Landespolizei etwa in Freiburg nutzt die Elektro-Stehroller. Sie sollen die Lücke zwischen Fuß- und motorisierten Streifen schließen.

Mountainbikes: Seit den 1990er Jahren hat die Polizei wieder verstärkt Diensträder im Einsatz – in der modernen Variante als Mountainbikes für Fahrradstaffeln, die auch in Parks patrouillieren können.

Twizy: Der Trend zur Elektromobilität geht auch an der Polizei nicht vorbei – etwa mit dem kleinen Renault „Twizy“, der in NRW für Logistikfahrten eingesetzt wird.

Zero FX: Die Polizei wird auch auf zwei Rädern elektromobil. So fährt auf Borkum das BMW-E-Krad „Zero FX“ leise und umweltschonend Streife in geschützten Gebieten. In NRW sind E-Scooter im Polizei-Einsatz.

Polizeiboot WSP 16: Das 560 PS starke und 60 Stundenkilometer schnelle Boot war 2013 das schnellste der Wasserschutzpolizei.

Hubschrauber Super Puma: Die Bundespolizei setzt inzwischen fünf verschiedene Hubschraubertypen ein. Der größte von ihnen ist der Transport-Helikopter „Super Puma“.

Helikopter H 145: Die NRW-Polizei ist auf ihren 2016 vorgestellten neuen Airbus-Helikopter H 145 stolz. Das „fliegende Auge“ der Polizei kann mit hochauflösenden Wärmebildkameras durch Nacht und Nebel gucken und dank „Imsi-Catcher“ Handys aus der Luft orten. 2144 PS befördern den 13 Meter langen Hubschrauber durch die Luft.

Gepanzerter Sonderwagen SW 4: Der Panzer ist ein älteres Modell aus Bonner Regierungszeiten. dpa

