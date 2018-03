Polizei startet Flugblattaktion

Anzeige

Der Koblenzer Oberstaatsanwalt Rolf Wissen hatte von einem außergewöhnlich brutalen und menschenverachtenden Verbrechen gesprochen. Nach Angaben der Kripo gab es in Koblenz bisher nicht auffällig viele Fälle von Gewalt gegen Obdachlose.

Mit Kunst gehandelt

Das Mordopfer war den Ermittlern zufolge in Köln aufgewachsen, aber 1972 nach Koblenz gekommen und hatte dort mit Kunst gehandelt. Das Geschäft musste Ende der 1980er Jahre schließen, seitdem sei der Mann die meiste Zeit ohne festen Wohnsitz gewesen. „Er galt als einer, der am Zeitgeschehen und an Kunst interessiert war“, sagte der Leiter der Sondermission, Thomas Lauxen. Der Mann habe sich viel Mühe gegeben, nicht gleich als Obdachloser erkannt zu werden. dpa

