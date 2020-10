Polizei stellt Gesuchten

Straßburg.Französische Ermittler haben laut Medienberichten einen 52-Jährigen festgenommen, dem in Deutschland 160 Fälle von Vergewaltigungen und sexuellen Übergriffen vorgeworfen werden. Der Mann sei von Deutschland mit einem europäischen Haftbefehl gesucht und bereits am vergangenen Freitag im elsässischen Ort Rumersheim-le-Haut nordöstlich von Mülhausen gestellt worden. Das berichteten der französische Nachrichtensender Franceinfo und andere Medien am Freitag unter Berufung auf die Polizei. Eine offizielle Bestätigung war zunächst nicht zu erhalten.

Der aus Italien stammende Mann werde verdächtigt, in den Jahren 2000 bis 2014 Kinder von Partnerinnen sexuell missbraucht zu haben. Der Mann sei den französischen Sicherheitskräften zuvor unbekannt gewesen, hieß es. Er wurde den Berichten zufolge ins Gefängnis von Colmar gebracht und soll an Deutschland überstellt werden. Der Ort der Festnahme liegt unweit der Grenze zu Baden-Württemberg. dpa

