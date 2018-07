Polizei sucht „Dr. BumBum“

Anzeige

In Brasilien ist der Kult um das Gesäß besonders ausgeprägt. Viele Frauen wünschen sich einen schöneren, größeren Hintern – wie es ein weit verbreitetes Schönheitsideal vorgibt. Einmal im Jahr findet sogar die Wahl zur „Miss Bumbum“ statt, über die inzwischen weltweit berichtet wird. „BumBum“ steht in Brasilien sinnbildlich für einen besonders schönen Hintern.

Ein Grund für die Popularität ist die nicht nur in den Favelas weit verbreitete Kultur des sogenannten Twerk-Tanzes, bei dem das Hinterteil besonders im Mittelpunkt steht, und der Körperkult an vielen brasilianischen Stränden.

Und es geht auch um sozialen Aufstieg: Attraktive Frauen aus Armenvierteln oder der Mittelschicht gelingt in der brasilianischen Macho-Kultur einfacher der soziale Aufstieg. Die Visualisierung über soziale Netzwerke wie Instagram oder Snapchat, die auf rein optische Inszenierung setzen, verstärkte in den vergangenen Jahren diesen Trend.

Gefährliche Eingriffe

Die Warnungen von Experten wie auch die Kritik von Frauenrechtlerinnen an der Reduzierung der Frau auf rein äußerliche Merkmale werden überhört. Für Chirurgen ist das ein riesiges Geschäft, die brasilianische Gesellschaft für plastische Chirurgie teilte jüngst mit, es werden jährlich 1,5 Millionen Schönheits-OPs durchgeführt. Im Fall von Lilian Calixto spritzte Barros Furtado laut brasilianischen Medienberichten offenbar den thermoplastischen Kunststoff Polymethylmethacrylat in die Pobacken – nicht in einer Praxis, sondern in seinem Wohnhaus.

Die Patientin vertrug die Behandlung nicht, Herzrasen und starker Bluthochdruck waren die Folge. Furtado eilte daraufhin in ein Krankenhaus, doch die Ärzte konnten Calixto nicht mehr retten. Inzwischen hat die Polizei seine Sekretärin Renata Fernandes Cirne festgenommen.

Der Fall hat eine breite Debatte über die Professionalität der Schönheitschirurgie in brasilianischen Medien ausgelöst. Verbandssprecher Niveo Steffen warnte gegenüber brasilianischen Journalisten davor, dass Operationen zunehmend in Privatwohnungen ausgeführt werden. Er sieht in Brasilien eine „wachsenden Invasion“ von Nichtfachleuten.

