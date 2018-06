Polizei sucht nach Tod von 16-Jähriger nach Täter und Motiv

Anzeige

Barsinghausen (dpa) - Nach dem gewaltsamen Tod einer 16-Jährigen in Barsinghausen bei Hannover sucht die Polizei fieberhaft nach dem Täter und einem Motiv für das Verbrechen.

Man gehe nach bisherigen Erkenntnissen davon aus, dass es sich bei dem Opfer um eine Jugendliche aus der Nachbarschaft handele, teilte die Polizei mit. Die Tote war am Sonntag in der Nähe einer Grundschule entdeckt worden. Ob der Fundort auch der Tatort ist und wie die junge Frau ums Leben kam, wollten die Fahnder aus ermittlungstaktischen Gründen noch nicht sagen. Zuletzt sei die junge Frau in der Nacht zum Sonntag gegen 01.00 Uhr am Bahnhof der Kleinstadt gesehen worden.

Von einer Obduktion, deren Ergebnisse im Laufe des Montags erwartet wurden, verspricht die Polizei sich Aufschluss über die Todesursache und letzte Gewissheit, was die Identität der Toten angeht. Einen Bericht der «Hannoverschen Allgemeinen Zeitung», demnach die Jugendliche halbnackt und blutüberströmt gefunden wurde, wollte die Polizei nicht kommentieren.