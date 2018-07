Polizei sucht weiter nach flüchtigem Messerstecher

Anzeige

Erfurt (dpa) - Mit einem großen Aufgebot sucht die Polizei weiter einen als gewalttätig eingestuften 41-Jährigen. Es gebe einzelne Hinweise aus der Bevölkerung, aber keine konkrete Spur, sagte ein Sprecher der Polizei an diesem Freitag.

Die Beamten warnten ausdrücklich vor dem aus Litauen stammenden Mann. Er sei äußerst aggressiv, gewalttätig und trage möglicherweise Waffen bei sich.

Der Mann soll am frühen Donnerstagmorgen seine Ex-Freundin in der Landeshauptstadt Thüringens als Geisel genommen haben. Während der Flucht in Erfurt stach er mit einem Messer auf einen 24 Jahre alten unbeteiligten Passanten ein. Der junge Mann musste operiert werden.