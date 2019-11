Polizei sucht Zeugen

Paris/London.Die französische Polizei hat im Missbrauchsskandal um den verstorbenen US-Multimillionär Jeffrey Epstein erneut einen Zeugenaufruf gestartet – diesmal international. In der am Freitag auf Französisch und Englisch veröffentlichten Mitteilung werden Zeugen und Opfer sexueller Belästigung oder sexuellen Missbrauchs um eine Aussage gebeten. In Großbritannien stellt sich erstmals Prinz Andrew Fragen zu dem Skandal.

Epstein hatte sich am 10. August in einem New Yorker Gefängnis das Leben genommen. Ihm war von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen worden, minderjährige Mädchen sexuell missbraucht zu haben. Zudem soll der 66-Jährige einen Missbrauchsring aufgebaut haben, in dem seine Opfer zur Prostitution gezwungen wurden.

Epstein zählte zahlreiche Prominente aus Politik und Gesellschaft zu seinen Freunden. Einige davon gerieten nach Bekanntwerden der Vorwürfe in die Kritik. Besonders im Fokus steht der britische Prinz Andrew (59). Der zweitälteste Sohn von Königin Elizabeth II. gab der BBC nun erstmals ein Interview über sein Verhältnis zu dem Geschäftsmann. dpa

