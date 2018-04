Polizei: Tote bei Zwischenfall mit Fahrzeug in Münster

Anzeige

Münster (dpa) - In Münster sind am Samstag mehrere Menschen gestorben, als ein Kleintransporter in eine Menschenmenge fuhr. Das teilte die Polizei über Twitter mit. «Es gibt Tote und Verletzte», hieß es dort. Das Fahrzeug habe eine kleinere Gruppe Menschen erfasst, sagte ein Polizeisprecher. Der Täter habe sich danach selbst getötet, teilte die Polizei mit. Die Lage sei weiter unübersichtlich, hieß es bei Twitter. Und weiter: «Bitte keine Spekulationen.» Der Hintergrund des Vorfalls blieb zunächst unklar.

Die Polizei rief die Bevölkerung am Nachmittag zu besonnenem Handeln auf. Es gebe einen Großeinsatz an der Gaststätte Kiepenkerl, teilte sie mit. «Bitte den Bereich um den Kiepenkerl meiden. Wir sind vor Ort.» Wenig später ergänzte sie: «Bitte auch den weiträumigen Innenstadtbereich verlassen, damit die Rettungskräfte in Ruhe arbeiten können.»

Die «Westfälischen Nachrichten» berichteten unter Berufung auf die Polizei, dass ein Auto in eine Gruppe sitzender Personen gefahren sei. Feuerwehr, Rettungs- und Einsatzwagen der Polizei seien in der Innenstadt unterwegs.