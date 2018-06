Polizei übt Anti-Terror-Kampf in Hannover

Anzeige

Die lebensbedrohlichen Einsatzlagen wurden seit dem späten Dienstagabend unter realistischen Bedingungen inszeniert. Um die Bevölkerung nicht zu verunsichern, waren die Übungen vorab angekündigt und Teile des Bahnhofs mit Sichtschutzwänden abgesperrt worden. Während der Übung wurden Platzpatronen und Knallkörper eingesetzt. «Wir haben auch Schüsse simuliert, um alles möglichst realitätsgetreu darstellen zu können», sagte Ristow. Beschwerden aus der Bevölkerung habe es keine gegeben.

Die Übungen wurden am Mittwochmorgen beendet. Der nächtliche Nah- und Fernverkehr sowie der öffentliche Nahverkehr Hannovers sind den Angaben der Deutschen Bahn zufolge leicht beeinträchtigt worden, da einige Züge auf andere Gleise ausweichen mussten. Mit dem Ende der Übung floss der Verkehr aber wieder wie geplant. Die Bundespolizeiakademie hat bundesweit Übungen dieser Art vorbereitet. Vergleichbare Trainingsmanöver gab es bereits an Bahnhöfen in Berlin, Leipzig, Frankfurt am Main, Lübeck und München.