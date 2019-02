Polizeidirektor strafversetzt

Düsseldorf/Lügde.Neue Verdachtsfälle, neue Ermittlungen und neue personelle Konsequenzen: Der Skandal um den massenhaften Kindesmissbrauch auf einem Campingplatz in Nordrhein-Westfalen nimmt immer größere Dimensionen an. „Es sieht aus, dass es noch schlimmer ist, als ich befürchtet habe“, sagte Landesinnenminister Herbert Reul (CDU).

Gestern haben Fahnder erneut nach Hinweisen gesucht. Spezialisten durchkämmten dabei den mutmaßlichen Tatort und sicherten Spuren, wie die Polizei Bielefeld sagte. Dabei hätten sie auch einen Spürhund eingesetzt, der auf die Suche nach Datenträgern spezialisiert ist. Dieser habe in einer Sesselritze einen USB-Stick gefunden. Bei der erneuten Durchsuchung wurden noch weitere Datenträger gefunden. Der Inhalt sei noch nicht geprüft worden, hieß es.

Die Zahl der Beschuldigten, gegen die die Staatsanwaltschaft im Zusammenhang mit dem Missbrauch in Lügde ermittle, sei von sechs auf sieben gestiegen, sagte Reul in einer Sondersitzung des Düsseldorfer Landtags. Dabei handle es sich um einen 16-Jährigen, der kinderpornografisches Material besessen haben soll (wir berichteten).

Aufklärung mangelhaft

Eine der schockierendsten Erkenntnisse sei, dass der heute 56-jährige Hauptverdächtige schon vor 17 Jahren verdächtigt worden sei, eine Achtjährige missbraucht zu haben, so der Minister. „Im Moment sieht es nicht so aus, dass ein Verfahren eingeleitet wurde.“ Der innenpolitische Sprecher der SPD-Opposition, Hartmut Ganzke, stellte fest, dass der Beschuldigte die späteren Taten nicht hätte begehen können, wenn aufgeklärt worden wäre.

Zudem wurde eine weitere Konsequenz für die zuständige Kreispolizei bekannt: Auf Anweisung des NRW-Innenministeriums werde der Polizeidirektor an das Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten versetzt, teilte Landrat Axel Lehmann (SPD) mit. Den Posten übernimmt kommissarisch bis Mai 2019 eine Beamtin aus dem Landeskriminalamt. Der Landrat hatte vor einer Woche den Leiter der Direktion Kriminalität von seinen Aufgaben entbunden.

Der von Reul eingesetzte Sonderermittler, Kriminaldirektor Ingo Wünsch, skizzierte zuvor eine beispiellose Kette des Versagens in der Kreispolizeibehörde Lippe. „Im Ergebnis gab es schwere handwerkliche Fehler, die sich potenziert haben“, bilanzierte er. „Verantwortliche Führung ist nicht erkennbar.“ So sei der eigentlich zu sichernde Asservatenraum meist offen geblieben. Mit der Sichtung von 155 Datenträgern vom Campingplatz sei ein Polizeianwärter beauftragt worden, der alles in fünf Stunden gesichtet haben will. Dies sei unmöglich. Die Durchsuchungsberichte der Polizeibehörde seien „oberflächlich“, die Dokumentation schlecht gewesen. Das Polizeipräsidium Bielefeld, das den Fall übertragen bekommen hat, habe bei einer erneuten Tatortbesichtigung in der vergangenen Woche weiteres Beweismaterial im Wohnwagen des Hauptverdächtigen gesichtet, darunter 131 CDs.

Neue Stabsstelle geplant

Auf dem Campingplatz sollen mindestens 31 Opfer missbraucht und gefilmt worden sein – die meisten Kinder zwischen vier und 13 Jahren. Drei Verdächtige sitzen bereits in Untersuchungshaft. Ermittelt wird zudem gegen zwei weitere Beschuldigte wegen Beihilfe und gegen eine Person wegen Strafvereitelung.

Inzwischen seien 60 Ermittler mit der Aufarbeitung von über 1000 Missbrauchsfällen beschäftigt. Zudem werde wegen Strafvereitelung im Amt und wegen Verletzung der Fürsorgepflicht gegen 14 Beschuldigte bei Behörden ermittelt. Darunter seien zwei Polizisten und acht Jugendamtsmitarbeiter. Künftig will Reul den Kampf gegen Kindesmissbrauch mit einer neuen Stabsstelle in seinem Ministerium professionalisieren. An der Spitze soll ein erfahrener Kriminalbeamter stehen. dpa

