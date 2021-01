Frankfurt.Wegen eines Polizeieinsatzes am frühen Samstagabend sind am Frankfurter Flughafen Betriebsstörungen entstanden. Wie ein Sprecher der Bundespolizei auf Anfrage mitteilte, sei wegen einer auffälligen Person der Terminal 1 gesperrt und geräumt worden. Auch sei ein herrenloses Gepäckstück aufgefunden worden, was sich nach einem Twitter-Post der Bundespolizei als harmlos herausgestellt haben soll. Die Polizei sei mit starken Kräften vor Ort.

„Eine konkrete Gefahr sehen wir nicht mehr“, äußerte sich der Sprecher weiter und sprach von einer ruhigen Lage vor Ort. Zwei Personen wurden im Zuge des Einsatzes festgenommen, nach einer dritten werde gefahndet, berichtete die Deutsche Presseagentur.

Aktuell polizeilicher Einsatz am #Flughafen #Frankfurt im Zusammenhang mit einem herrenlosen Gepäckstück. Dieses hat ich zwischenzeitlich als harmlos herausgestellt. Fahndungsmaßnahmen durch Bundes- und Landespolizei. Teilbereiche gesperrt.

Wir berichten weiter.#FRA160121 pic.twitter.com/MNpw71Zral — Bundespolizei Flughafen Frankfurt am Main (@bpol_air_fra) January 16, 2021

Der Einsatz hat auch Auswirkungen auf den Bahnverkehr. So wurde der Regionalbahnhof am Flughafen gesperrt. Züge würden auch nicht über den Fernbahnhof umgeleitet werden. Wie die Bahn auf Twitter mitteilte, warten Züge zunächst an geeigneten Bahnhöfen die Dauer der Sperrung ab.

Fluggäste werden gebeten, den Anweisungen der Sicherheitskräfte zu folgen. Wie der Flughafen selbst mitteilte, sollen Passagiere den Flugstatus vorab auf den Internetseiten der Fluggesellschaften prüfen.

Wie lange die Sperrung noch andauern wird, war zunächst unklar.

