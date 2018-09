Polizeimitarbeiter hortet Waffen

Hildesheim.Ein Mitarbeiter der Polizei Hannover soll im großen Stil illegal Waffen gehortet haben, die eigentlich zur Vernichtung bestimmt waren. In der Wohnung des 56-jährigen Angestellten, der in der Waffen-Sammelstelle in Hildesheim beschäftigt war, wurde nach Angaben der Staatsanwaltschaft ein umfangreiches Waffen-Arsenal entdeckt. Die Ermittler stellten 20 Gewehre, Munition und Zielfernrohre sicher.

...