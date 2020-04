Polizeioberkommissar Christoph David: "Wir haben die Dinge ziemlich auf den Kopf gestellt"

Ich bin seit 1997 im Dienst. Seit 2013 arbeite ich im Polizeirevier Bad Mergentheim. Dort haben wir die Dinge ziemlich auf den Kopf gestellt. Das betrifft die räumlichen Gegebenheiten, die Organisation und selbstverständlich den Dienst selbst.

Der Besucherverkehr ist stark eingeschränkt. Die Schleuse, ein abgeschlossener Eingangsbereich zum eigentlichen Revier, bleibt für die meisten Menschen zu. Stattdessen beraten wir uns mit den Leuten, ob wir nicht per Telefon, E-Mail oder über die Internetwache helfen können. Ist das nicht möglich, geht es ins umfunktionierte Vernehmungszimmer. Dieses befindet sich direkt am Anfang des Reviers, damit die Besucher gar nicht groß mit Räumen und Beamten in Kontakt kommen. Eine Plexiglasscheibe trennt den Polizisten am Computer von dem Zivilisten. Andere Maßnahmen sind ganz ähnlich wie in vielen Firmen. Wir arbeiten im Schichtbetrieb. Und auch innerhalb der Schichten achten wir darauf, nicht alle im selben Raum zu sein. Die Übergaben macht der Chef der Dienstgruppe. So minimieren wir die Kontakte zwischen den Beamten. Darüber hinaus gilt im Revier Bad Mergentheim: „Abstand halten“. Klar ist aber, dass das im laufenden Betrieb nicht immer und überall möglich ist. Im Streifenwagen bekommen wir keine zwei Meter Abstand hin. Apropos Streifenwagen: Deren Standardausrüstung ist um Schutzanzüge und Schutzmasken erweitert worden. Den Spuckmasken, die wir seit April 2019 im Einsatz haben, kommt in dieser Zeit eine besondere Bedeutung zu. (mig)

Christoph David, 40, Polizeioberkommissar, Bad Mergentheim