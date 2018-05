Pompöser Abi-Ball zum Abschied

Anzeige

Darmstadt (dpa) - Mit einer spaßig-skurrilen Mottowoche und einem pompösen Ball verabschieden sich die meisten Abiturienten von der Schule. Zuvor haben sich viele Kurse noch ein Erinnerungs-Shirt anfertigen lassen - mit den Namen aller Schüler und einem witzigen Spruch.

Humor und Originalität sind auch bei den in manchen Regionen beliebten Bannern gefragt. Meist gestalten sie die Eltern und hängen sie vor den Prüfungen an den Schulen auf. So wollen sie dem Nachwuchs auf den letzten Metern noch mal Mut machen. Was steckt hinter solchen Abi-Bräuchen?

Der Jugendforscher Klaus Hurrelmann sieht bei den zumeist 17 bis 19 Jahre alten Abiturienten ein leidenschaftliches «Zurückholen von Ritualen» - in einer Zeit, in der das Leben eher ungeregelt sei. Der Soziologe und Mitautor der renommierten Shell-Jugendstudie spricht aber auch von einem «Ausdruck von Stolz, dass man das geschafft hat».