Popstars feiern bunte Party

Anzeige

Mannheim.Die Mannheimer SAP Arena hat schon einiges an Konzerten erlebt – dass gleich elf Bands und Solokünstler an einem Abend gut 10 000 Besucher in der ausverkauften Halle begeistern, kommt aber auch dort nicht alle Tage vor. Am Samstagabend ließen sich die Fans nach Stefanie Heinzmanns Frage nicht lange bitten: „Habt Ihr ein bisschen Bock mitgebracht?“, wollte die Schweizerin vom Publikum wissen, bevor die stimmgewaltige Sängerin in Begleitung einer Liveband mit dem rasanten „Diggin’ in the dirt“, dem rockigen Popsong „On Fire“ und dem groovigen „In the End“ Stimmung entfachte. Eröffnet hatten den Abend César Laurent de Rummel und Dorian Lauduique – besser bekannt als das französische DJ-Duo „Ofenbach“.

Xavier Naidoo muss absagen

Amy Mcdonald stellte wieder einmal unter Beweis, dass sie kein Pop-Püppchen, sondern eine versierte Sängerin und Songschreiberin ist. Mit den Worten „Guten Abend, Mannheim“ begrüßte die Schottin das Publikum. Beim temporeichen „Don’t tell me that ist over“ begleitete sich die Schottin selbst auf der Akustikgitarre, die Rockhymne „Dream on“ interpretierte die 30-Jährige mit der dunklen Stimme ebenso kraftvoll.

Der Mannheimer Lokalmatador Xavier Naidoo konnte aufgrund einer muskulären Entzündung nicht auftreten – was bei den Fans für Enttäuschung sorgte. Doch der Auftritt der deutschen Popgröße Max Giesinger aus Karlsruhe entschädigte das Publikum nicht nur, sondern sorgte für beste Laune. Das Energiebündel brachte die Zuhörer mit Hits wie „80 Millionen“ in Wallung, lautstarke Forderungen nach einer Zugabe inklusive. „Der nächste Song ist im Jungbusch entstanden“, kündigte Giesinger, der drei Jahre lang in Mannheim gelebt hat, „Wenn sie tanzt“ an.