Prada streicht Präsentation

Mailand.Erst Prada, dann Gucci und nun auch Versace und Giorgio Armani. Immer mehr italienische Luxuslabels und Topdesigner sagen ihre für dieses Frühjahr angesetzten „Cruise“-Shows aufgrund des Coronavirus ab. „Die Gesundheit und Sicherheit unserer Gäste und Angestellten hat die oberste Priorität“, heißt es fast gleichlautend in den Pressemitteilungen.

Der Name „Cruise“ geht auf die ursprüngliche Bestimmung dieser Kollektionen zurück. Sie brachten in den Wintermonaten Sommermode in die Geschäfte. Für eine Klientel, die es sich leisten konnte, in südliche Gefilde zu fliehen. Gern auch per Kreuzfahrt („Cruise“). „Cruise“-Kollektionen werden bombastisch inszeniert – und zwar verstreut auf der Welt. So war die Gucci-Show für den 18. Mai in San Francisco angesetzt. Zwei Tage vorher, ebenfalls in den USA, wollte Donatella Versace ihre neue „Cruise“ zeigen – auch ihre Show wurde abgesagt. Prada strich die Präsentation in Japan. Und Giorgio Armani verschob sein Event in Dubai von April auf November. dpa

