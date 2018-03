Preise für Komiker und Musik-Stars

Anzeige

Rust/Mannheim.Zwei Jahrzehnte nach dem Start des Radio Regenbogen Awards werden Prominente in zwölf Kategorien ausgezeichnet. Alle Preisträger werden ihre Auszeichnung persönlich entgegennehmen, teilten die Organisatoren im Vorfeld mit. Preise erhalten Prominente aus Fernsehen, Musik und Show.

Die Verleihung an diesem Freitag im Europa-Park in Rust bei Freiburg stehe im Zeichen eines Doppeljubiläums: Den Radio Regenbogen Award gibt es seit 20 Jahren. Der Sender Radio Regenbogen mit Sitz in Mannheim, der die undotierten Preise jährlich vergibt, wird 30 Jahre alt. Der Award gehöre zu den fünf bedeutendsten Medien- und Musikpreisen in Deutschland, sagte Organisator Andreas Ksionsek. Diesmal werde er, im Gegensatz zu den Vorjahren, vor dem Musikpreis Echo vergeben.

Die Preisverleihung in Rust ist mit 1600 Zuschauern ausverkauft, sagte Ksionsek. Moderiert wird die Gala erstmals von Comedian Atze Schröder. Preise erhalten die Fernsehmoderatorin Lena Gercke, ihr Kollege Eckart von Hirschhausen sowie Comedian Ingo Appelt. Preise gehen zudem an Musiker, die es mit ihren Liedern in die Hitlisten geschafft haben. Dazu gehören die Sänger Michael Patrick „Paddy“ Kelly, Johannes Oerding und Wincent Weiss sowie die finnische Sängerin Alma.