Preise von OP-Masken versechsfacht

Genf.Der Mangel an Gesichtsmasken und anderen medizinischen Schutzausrüstungen behindert laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) den Kampf gegen das neuartige Coronavirus. „Wir können Covid-19 nicht aufhalten, ohne unsere Gesundheitspersonal zu schützen“, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Dienstag in Genf. „Die Vorräte gehen rapide zur Neige.“ Die Preise für OP-Masken hätten sich versechsfacht, die für Beatmungsgeräte verdreifacht und für Schutzkleidung mehr als verdoppelt.

Tedros sagte, dass die weltweite Versorgung mit persönlicher Schutzausrüstung um 40 Prozent gesteigert werden müsse, und forderte die Regierungen auf, den Herstellern Anreize zu bieten. Nach Schätzung der WHO werden jeden Monat etwa 89 Millionen Atemschutzmasken gebraucht und 76 Millionen Untersuchungshandschuhe.

Mit Blick auf die Olympischen Spiele in Tokio im Sommer sagte der WHO-Chef, es sei noch voreilig, irgendwelche Schritte zu unternehmen. „Ich denke, eine Entscheidung jetzt wäre zu früh.“ Er habe Vertrauen in Japan und dass es dort im Kampf gegen das neue Virus Fortschritte geben werde. Japan gehört zu den besonders betroffenen Ländern außerhalb Chinas. dpa

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 04.03.2020