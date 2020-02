Prinz Charles inspiriert Designer

London.Tierhaar, Brennnesseln und Holzspäne: Prinz Charles hat zur diesjährigen Londoner Fashion Week Abfälle aus seinem Garten zur Verfügung gestellt. Wie das Öko-Label „Vin + Omi“ am Donnerstag mitteilte, wurden für dessen aktuelle Kollektion unter anderem Hortensien, Weiden, Holzspäne, Asche sowie Pferdehaar aus dem Landsitz des britischen Thronfolgers im südwestenglischen Highgrove Gardens verarbeitet. Die Fashion Week beginnt an diesem Freitag in der britischen Hauptstadt.

Meerrettich als Mode-Material

Die Designer Vin und Omi berichteten laut dem US-Magazin „People“, dass Charles oft auch neue Inspirationen für die Kollektion liefere. Zum Beispiel habe er vorgeschlagen, Mode aus Meerrettich herzustellen. „Das kam von ihm und seinem Team und es ist brillant! Wir prüfen das im Moment“, sagte Omi.

Es ist bereits das zweite Mal, dass das britische Öko-Label Pflanzen aus dem Garten des britischen Thronfolgers für eine Modenschau nutzt. Schon im September vergangenen Jahres hatten die Designer im Garten des Landhauses in Cloucestershire mehr als 3000 Brennnesselpflanzen geerntet und zu Mode für die Frühling-/Sommer-Kollektion 2020 verarbeitet. dpa

