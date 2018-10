Prinz Harry und Herzogin Meghan in Australien

Sydney (dpa) – Prinz Harry und seine Ehefrau Meghan haben die Nachricht über ihren bevorstehenden Nachwuchs erst einmal unkommentiert gelassen.

Als der Kensington-Palast in London die Schwangerschaft über Twitter bekanntgab, hielt sich das Paar 17 000 Kilometer weit entfernt auf: in Sydney. Dort waren die beiden wenige Stunden zuvor zu ihrer ersten gemeinsamen Auslandsreise gelandet, die sie in den nächsten beiden Wochen auch nach Neuseeland sowie auf die Inselstaaten Fidschi und Tonga führen wird.

Als die Nachricht veröffentlicht wurde, erholte sich das Paar gerade in der Residenz des britischen Generalgouverneurs Sir Peter Cosgrove vom 22-stündigen Flug mit Zwischenstopp in Singapur. Das 1842 gebaute Admiralty House liegt direkt gegenüber dem weltberühmten Opernhaus von Sydney. Der Blick von „Kirribilli“ - benannt nach dem dortigen Hügel - auf die Oper und die Hafenbrücke ist spektakulär. Zu beobachten war, wie die beiden am späten Nachmittag (Ortszeit) bei regnerischem Wetter Hand in Hand über den Rasen gingen.

Das offizielle Programm der 16-Tage-Tour beginnt erst am Dienstag mit einem Besuch im Zoo und im Opernhaus. Erwartet wird, dass die Nachricht von der Schwangerschaft zusätzlich Schaulustige anlocken wird. Bei der Ankunft auf dem Flughafen waren die beiden sofort in eine Limousine gestiegen, die sie direkt in die Residenz brachte. Im Nachhinein fiel einigen auf, dass Meghan dabei zwei purpurfarbene Ordner vor den Körper hielt.