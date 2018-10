Prinz Harry und Meghan in Neuseeland

Wellington (dpa) - Prinz Harry und seine Frau Meghan sind am Sonntag in Neuseeland eingetroffen. Zum Abschluss ihrer 16-tägigen Tour im Pazifikraum wurden sie aus Australien kommend in Wellington von Ministerpräsidentin Jacinta Ardern und Bürgermeister Justin Lester begrüßt.

In der Residenz von Generalgouverneurin Patsy Reddy erwartete die beiden Royals anschließend eine traditionelle Maori-Willkommenszeremonie. Ihr viertägiger Aufenthalt bringt Harry und die im vierten Monat schwangere Meghan unter anderem in den Abel Tasman Nationalpark, ehe der Herzog und die Herzogin von Sussex am Donnerstag wieder nach Großbritannien fliegen.