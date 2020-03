Prinz Harry weiht Motorsport-Museum ein

Towcester.Der britische Prinz Harry (rechts) hat ein neues Museum bei der legendären Silverstone-Rennstrecke in England eröffnet. Er traf dort am Freitag mit Formel-1-Rennfahrer Lewis Hamilton (35, links) zusammen. In dem neuen interaktiven Museum geht es um die Geschichte des Motorsports in Großbritannien. Am Donnerstag waren Harry und seine Frau, Herzogin Meghan, erstmals seit Bekanntwerden ihres Bruchs mit dem Königshaus in London aufgetreten. Die beiden trafen am Donnerstagabend zu einer Veranstaltung für kriegsversehrte Veteranen in der Londoner City ein. Ende des Monats will das Paar seine royalen Verpflichtungen niederlegen. Erwartet wird, dass sie am Montag bei einer Messe g in der Westminster Abbey ein letztes Mal als Senior-Royals an der Seite der Queen auftreten. BILD: dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 07.03.2020