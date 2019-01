Prinz Philip unverletzt

Sandringham.Prinz Philip hat einen Autounfall in England unverletzt überstanden, Augenzeugen zufolge aber einen Schock erlitten. Der 97-jährige Ehemann der britischen Königin Elizabeth II. (92) habe gestern Nachmittag bei dem Zusammenstoß selbst am Steuer gesessen, teilte der Buckingham-Palast in London mit. Augenzeugen berichteten, sie hätten dem Prinzen nach dem Unfall mit einem anderen Fahrzeug aus seinem umgestürzten Wagen geholfen. Philip sei bei Bewusstsein gewesen, habe aber „sehr unter Schock“ gestanden. Ihm sei Erschütterung anzumerken gewesen.

Die Nachrichtenagentur PA berichtete, es habe einen Zusammenstoß gegeben. Die BBC zitierte Polizeiangaben, wonach im zweiten verwickelten Auto, einer Limousine, zwei Menschen leicht verletzt wurden. Mehrere Medien zeigten ein Foto von einem auf der Seite liegenden dunklen Geländewagen und einem zweiten Auto, das im Straßengraben stand. Philip habe bei dem Unfall in der Nähe des Landsitzes Sandringham keine Verletzungen erlitten, bestätigte eine Palastsprecherin der dpa. dpa

