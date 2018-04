Prinzessin Caroline zum fünften Mal Großmutter

Anzeige

Monaco (dpa) - Nachwuchs in der Fürstenfamilie von Monaco: Prinzessin Caroline von Hannover (61) freut sich über ihr fünftes Enkelkind. Carolines Sohn Andrea Casiraghi (33) und seine Frau Tatiana haben einen weiteren Sohn bekommen, wie der Fürstenpalast am Dienstag bekanntgab.

Das Baby heißt Maximilian Rainier und wurde bereits am 19. April geboren. Es ist das dritte Kind des Paars, das schon einen Sohn und eine Tochter hatte.

Andrea Albert Pierre Casiraghi ist der älteste Sohn von Caroline und ihrem zweiten Ehemann Stefano Casiraghi, der 1990 bei einem Rennbootunfall vor Monaco ums Leben kam. Er hatte Tatiana Santo Domingo 2013 geheiratet. Sie stammt aus einer der reichsten Familien Kolumbiens und wuchs damit in ähnlich gut situierten Verhältnissen auf wie ihr adeliger Ehemann. Die beiden lernten sich in einem Internat in Fontainebleau in der Nähe von Paris kennen.