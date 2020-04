Projekt deutsch-französischer Solidarität

Ein Mann mit Atemschutzmaske läuft an Notre-Dame in Paris vorbei. © dpa

Berlin. Ein Jahr nach dem katastrophalen Brand von Notre-Dame in Paris hat Deutschland seine Bereitschaft zur Unterstützung bei der Restaurierung der Kathedrale bekräftigt. „Deutschland ist es ein Herzensanliegen, bei dieser gewaltigen Aufgabe weiter an der Seite Frankreichs zu stehen“, sagte Kulturstaatsministerin Monika Grütters am Mittwoch in einer gemeinsamen Mitteilung mit dem deutsch-französischen Kulturbevollmächtigten, NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, und der Präsidentin der Deutschen Unesco-Kommission, Maria Böhmer (alle CDU).

Als Beispiel nannte Grütters Glaswerkstätten deutscher Dombauhütten. „Frankreich könnte dabei auf unsere Unterstützung und fachliche Expertise bauen.“ Aus Sicht Böhmers kann es gelingen, „dieses Projekt der deutsch-französischen Solidarität über die Kölner Dombauhütte zu realisieren“. Diese sei prädestiniert, die französischen Kolleginnen und Kollegen zu unterstützen. Laschet nannte das Projekt ein Symbol deutsch-französischer Freundschaft. Frankreichs Kulturminister Franck Riester bedankte sich und nannte den Vorschlag in der Mitteilung „ein starkes Symbol der Solidarität“. Präsident Emmanuel Macron betonte, er werde an seinem Wiederaufbauplan innerhalb von fünf Jahren festhalten.

Notre-Dame war am 15. April 2019 in Flammen aufgegangen. Dabei wurden weite Teile der Kathedrale schwer beschädigt. Ursache war entweder ein elektrischer Defekt oder eine nicht ausgedrückte Zigarette bei Bauarbeiten. dpa

