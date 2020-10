Prozess um Cyberbunker beginnt

Trier.Es ist ein tiefer und langer Blick in die Abgründe des Internets. Drogendeals im Wert von vielen Millionen Euro, Datenhehlerei, Computerangriffe – bis hin zu Kinderpornografie und Mordaufträgen: Seitenweise trägt Oberstaatsanwalt Jörg Angerer die kriminellen Machenschaften im Darknet vor, die über die Server in einem alten Bunker an der Mosel gelaufen sein sollen. Seine Anklage richtet sich nicht gegen die Dealer, sondern gegen die, die die Geschäfte im großen Stil erst möglich gemacht haben: Acht mutmaßliche Cyberkriminelle, die über Jahre unter der Erde versteckt ein Rechenzentrum für illegale Webseiten betrieben haben sollen.

Am Montag hat der Prozess um den „Cyberbunker“ von Traben-Trarbach vor dem Landgericht Trier begonnen. Er ist eines der bundesweit größten Verfahren gegen Cybercrime: Der mutmaßlichen kriminellen Vereinigung wird Beihilfe zu mehr als 249 000 Straftaten vorgeworfen. Die Anlage in Traben-Trarbach war vor gut einem Jahr in einer großen Aktion mit Hunderten Polizisten nach fünfjährigen Ermittlungen ausgehoben worden.

Bande über Jahre gewachsen

Angeklagt sind vier Niederländer, drei Deutsche und ein Bulgare im Alter von 21 bis 60 Jahren. Sie sollen in wechselnder Beteiligung von Juni 2013 bis September 2019 illegale Webseiten gehostet und so Beihilfe zu den von ihren Kunden begangenen Straftaten geleistet haben. Kopf der Bande ist laut Anklage ein 60-jähriger Niederländer gewesen, der den früheren Bundeswehr-Bunker erworben hatte. „Er war der Rädelsführer“, sagte Angerer.

Bei der Bande, die über die Jahre gewachsen sei, habe es „eine feste Rollenverteilung mit klarer Hierarchie“ gegeben. Die beiden Söhne des 60-jährigen Niederländers waren laut Anklage als Administratoren für Kundenaufträge und IT zuständig. Eine Deutsche (53) sei „Buchhalterin“ gewesen, ein anderer Niederländer eine „Art Manager“ (50). dpa

