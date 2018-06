Prozess zum Mord im Berliner Tiergarten: Urteil erwartet

Anzeige

Berlin (dpa) - Im Prozess um den gewaltsamen Tod einer Kunsthistorikerin im Berliner Tiergarten hat die Verteidigung für den 18 Jahre alten Angeklagten einen Freispruch vom Mordvorwurf gefordert.

Raubmord sei eine Hypothese der Anklage, die Indizien dafür seien ambivalent, sagte Verteidiger Valentin Babuska in seinem Plädoyer am Landgericht. «Es kann, aber muss nicht so gewesen sein.»

Das Urteil wird für den Nachmittag - voraussichtlich ab 14.00 Uhr - erwartet. Staatsanwaltschaft und Nebenklage haben eine lebenslange Freiheitsstrafe für den aus Tschetschenien stammenden 18-Jährigen gefordert.