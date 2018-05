Prügel und Heiratsanträge

Anzeige

Berlin.Der Komiker Christoph Maria Herbst (45, Bild) kommt wegen seines Alter Egos "Stromberg" manchmal in die Bredouille. "Beim Joggen hat mir mal einer wirklich eine gelangt. Oder in der Fußgängerzone wurden mir schon Prügel angedroht mit den Worten: ,Wie Sie mit Ihren Angestellten umgehen, das ist 'ne Unverschämtheit'", sagte Herbst. Die neue, fünfte Staffel der Serie "Stromberg", in der Herbst einen Büroleiter mimt, startet am 8. November bei Sat.1. Manchmal bekomme er auch Liebesbriefe, sagte Herbst. In der E-Mail einer Frau habe neulich gestanden, sie finde Stromberg sexy. dpa