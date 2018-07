Psychologin über seelische Folgen für die Jungen

Anzeige

Frau Schell, ist das, was die in einer Höhle eingeschlossenen Jungen erlebt haben, ein Trauma?

Lea Schell: Das, was sie erlebt haben, fällt auf jeden Fall unter die Definition von Trauma. Denn dabei handelt es sich um eine Situation akuter Bedrohung der körperlichen oder auch der seelischen Unversehrtheit. Ob die Jungen aber tatsächlich eine Traumafolgenstörung, also zum Beispiel eine posttraumatische Belastungsstörung (PTBS), entwickeln, das kann man noch nicht sagen. Traumata erleben viele Menschen irgendwann in ihrem Leben, aber nur ein kleiner Teil von ihnen entwickelt in der Folge eine psychische Erkrankung.

Was ist eigentlich eine posttraumatische Belastungsstörung?