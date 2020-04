Publizist gestorben

Hermann Schreiber 2012 in Schleswig-Holstein. © dpa

Hamburg.Der frühere „Geo“-Chefredakteur und Moderator der „NDR Talk Show“, Hermann Schreiber, ist tot. Er sei im Alter von 90 Jahren in der Nacht zu Ostersonntag gestorben, bestätigte ein Sprecher des Hamburger Verlagshauses Gruner + Jahr am Dienstag. „Hermann Schreiber gehört zu den großen Journalisten der Bundesrepublik“, teilte die Verlagschefin von Gruner-Jahr, Julia Jäkel, mit. „Klug, feingeistig, abwägend und humorvoll“ habe er das Magazin „Geo“ in den 80er Jahren entscheidend mitgeprägt.

Der aus Ludwigshafen stammende Schreiber begann seine Karriere mit einem Volontariat beim „Staatsanzeiger für Württemberg-Baden“. Von der anschließenden „Stuttgarter Zeitung“ wechselte er 1964 zum Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“. Für eine Reportage über den Vietnamkrieg wurde Schreiber 1966 mit dem renommierten Theodor-Wolff-Preis bedacht. dpa

