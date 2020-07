Pubs in Großbritannien wieder offen

London.Als die Pubs im März schlossen, fuhr auch das Königreich endgültig herunter. Nichts steht auf der Insel mehr für den Alltag und die britische Trinkkultur als das Public House, in dem sich das Volk sonst täglich zum Feierabend trifft oder sonntags mit Freunden und Familie verabredet. Nach 103 Tagen auf dem Trockenen wurde am Wochenende nun wieder angezapft. Das Pint Bier – für viele ein Symbol der wiedergewonnenen Freiheit nach dem dreieinhalb Monate andauernden Lockdown.

„Unser soziales Leben kehrt zurück, es ist solch eine Erleichterung“, sagte der 36-jährige Jake, der am Samstagabend mit einem Kollegen im „Draft House“ im Zentrum Londons landete. „Der Pub ist eine Erweiterung unseres Zuhauses.“ Mehr noch, befand Robert, der seit einem Jahr in dem Pub arbeitet, der zur Kette „Brewdog“ gehört. „Er ist Großbritanniens Kirche.“ Und mit der Öffnung der Pubs, so sagte er, sei das Leben für die Menschen wieder normal geworden, ganz so als ob die Pandemie nun vorüber wäre. „Es ist das einzige, was für die Leute zählt.“ Bereits am Vormittag pilgerten einige in ihre Stammlokale, wie Jimmy, der gegenüber Medien den Geschmack des ersten Lagers im Pub nach dem Lockdown so beschrieb, als ob „ein Engel auf die Zungenspitze pinkelt“. Andere genossen es schlichtweg, wieder einen Drink außerhalb der eigenen vier Wände zu genießen.

Sorge vor zu früher Lockerung

Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, gelten jedoch einige Auflagen. So müssen Pub-Besucher etwa ihre Kontaktdaten hinterlassen, Bestellungen dürfen – zumindest in der Theorie – nur am Tisch oder per App aufgenommen werden. Eine Maskenpflicht besteht jedoch nicht. In etlichen Pubs klebten am Boden Warnstreifen, die auf die Abstandsregel hinwiesen, die von zwei Metern auf einen Meter verringert wurde. Gleichwohl wiesen Regierung wie Wissenschaftler und Polizei vor diesem sogenannten „Supersamstag“ auf das Risiko der Öffnung hin. Einige Forscher halten die Lockerungen sogar für zu verfrüht in Großbritannien, wo bislang mehr als 44 100 mit dem Coronavirus infizierte Menschen gestorben sind und die Infektionsraten noch immer relativ hoch sind. Neben den Pubs durften auch erstmals Restaurants, Hotels, Kinos, Museen, Friseure und viele andere Einrichtungen wieder öffnen. Der Schritt soll die brach liegende Wirtschaft wieder ankurbeln. Und als Schmierseife für die britische Seele dienen. Weil viel Pubs, in denen in normalen Zeiten vor allem am Tresen bestellt wird, die Abstandsregeln nicht einhalten können oder Angst vor einem zu großen Ansturm an Kunden hatten, blieben etliche Lokale auch am Wochenende noch geschlossen. „Ich möchte, dass sich die Leute sicher fühlen und Spaß haben können, aber sie müssen dabei vernünftig sein“, appellierte Premierminister Boris Johnson noch am Freitag an die Nation.

Doch in einigen Gegenden schienen diese Worte nicht angekommen zu sein. Im Londoner Stadtteil Soho etwa drängten sich tausende Menschen auf der Straße, in den Bars wurde es mit jeder Stunde enger. Der Vorsitzende des Polizeiverbands von England und Wales, John Apter, der in Southampton Dienst schob, erzählte, er habe es in der Nacht mit „nackten Menschen, fröhlichen Betrunkenen, wütenden Betrunkenen, Kämpfen und weiteren wütenden Betrunkenen“ zu tun gehabt. „Was glasklar war, ist, dass betrunkene Menschen nicht auf soziale Distanz gehen können/werden“, schrieb er auf Twitter.

Vollbesäufnis ausgeblieben

Trotz einiger Aussetzer und Alkoholexzesse, die Mehrheit der Feiernden habe sich verantwortungsvoll verhalten, hieß es von der Polizei. Das nationale Vollbesäufnis, das erwartet oder eher befürchtet worden war, blieb aus, auch weil viele Menschen noch mit äußerst gemischten Gefühlen auf die Lockerungen blicken – und am Wochenende zuhause blieben.

