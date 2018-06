Queen Elizabeth lässt sich feiern

Anzeige

London.Mit mehr als 1000 Soldaten, vielen Pferden, lauter Marschmusik und Tausenden Schaulustigen hat die britische Königin Elizabeth II. in London ihren 92. Geburtstag gefeiert. Ganz in Türkis gekleidet kam die Queen mit der Kutsche zu der Militärparade „Trooping the Colour“ in der Nähe des Buckingham-Palastes. Prinz Philipp, Gemahl der Queen, war erstmals nicht bei der Parade dabei. Schon im vergangenen Jahr hatte er den Rückzug von einem Großteil seiner Pflichten angekündigt. Am Tag nach der Parade feierte Philipp gestern seinen 97. Geburtstag – ganz privat. dpa