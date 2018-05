Radfahrerin nach Verkehrsunfall in Brandenburg gestorben

Anzeige

Klein Köris (dpa) - Nach dem schweren Unfall einer vierköpfigen Radfahrergruppe in Brandenburg ist eine der schwer verletzten Frauen gestorben. Das teilte die Polizeidirektion Süd mit.

Am Sonntag war ein 81 Jahre alter Autofahrer auf einer Bundesstraße bei Klein Köris in die vierköpfige Radfahrergruppe aus Berlin gerast. Die zwei Männer und zwei Frauen wurden lebensbedrohlich verletzt in Krankenhäuser gebracht.

Was die genaue Ursache für den Unfall ist, blieb bislang ungeklärt. Zeugen sagten nach Polizeiangaben aus, dass der Autofahrer zu weit rechts gefahren sei und die vier Radfahrer am Rande der Bundesstraße in voller Fahrt von hinten getroffen habe.