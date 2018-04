Raser und Poser bereiten Polizei Arbeit

Anzeige

Berlin/Landau.Mehrere Raser und auch die Tuning-Szene haben am Osterwochenende die Polizei in Deutschland beschäftigt. Bei der Flucht eines Rasers wurde in Berlin sogar eine Polizistin verletzt.

Ein 37-Jähriger soll am Samstagabend ein Rennen gegen ein anderes Auto gefahren haben, wie die Beamten mitteilten. Zivilfahnder beobachteten, wie beide Fahrzeuge deutlich zu schnell durch diverse Straßen bis auf die Autobahn 111 fuhren. Die Ermittler verfolgten den 37-Jährigen, der die Autobahn wieder verließ. Das andere Auto blieb auf der Autobahn.

Mit fast 200 auf der B 42

Während seiner Flucht missachtete der Mann den Angaben zufolge mehrere Ampeln und schaltete zwischenzeitlich sein Licht aus, um den Polizisten zu entkommen. Auch nachdem er eine Polizeistreife gerammt hatte, setzte er seine halsbrecherische Fahrt fort.