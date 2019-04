Raubüberfall am Flughafen von Tirana

Tirana.Vor den Augen von Flugreisenden in einer startbereiten Maschine der Austrian Airlines haben Verbrecher auf dem Flughafen der albanischen Hauptstadt Tirana einen Geldtransporter überfallen.

Die wertvolle Fracht wurde gerade in den Jet verladen, der nach Wien abfliegen sollte. Die maskierten, schwer bewaffneten Männer waren mit einem Kleinbus durch eine Feuerwehrzufahrt auf das Vorfeld gefahren. Sie hielten unmittelbar vor dem Airbus A 320 der österreichischen Fluggesellschaft an. Auf dem Fahrzeug prangte die Aufschrift „Steuerfahndung“. Mit vorgehaltener Waffe zwangen die Täter die Begleiter des Geldtransporters, ihnen die Säcke mit Geld auszuhändigen. Zum Teil mussten diese sie aus dem Laderaum des Flugzeugs herausholen.

Leiche identifiziert

Anschließend fuhren die Gangster davon. In etwa 800 Meter Entfernung wollte sie ein dort stationiertes Kontingent der Flughafen-Polizei stoppen. In dem Feuergefecht kam ein Angreifer ums Leben. Die anderen warfen seine Leiche aus dem Wagen. Die albanischen Behörden identifizierten ihn später als gesuchten Bankräuber. Seine Komplizen entkamen zunächst. Auch war nicht klar, wie viel Geld die Räuber erbeutet haben. In Medienberichten war von mindestens zwei Millionen Euro die Rede.

Für die Passagiere, von denen einige vom Jet aus zu Augenzeugen des Überfalls geworden waren, bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr, hieß es in den Berichten. Einige Fluggäste sagten laut TV Klan, dass sie die Angreifer wegen ihrer schwarzen Kampfmontur und den kugelsicheren Westen für Teilnehmer einer Polizeiübung gehalten hätten. Die organisierte Kriminalität stellt in Albanien ein großes Problem dar. Zuletzt war vor drei Jahren ein Geldtransporter auf ähnliche Weise auf dem Flughafen von Tirana ausgeraubt worden. dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 11.04.2019