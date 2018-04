Raumfrachter bringt der ISS Nachschub

Anzeige

Cape Canaveral.Die ersten Experimente für die Mission „Horizons“ mit dem deutschen Astronauten Alexander Gerst sind auf dem Weg zur Internationalen Raumstation (ISS). Beladen mit rund 2600 Kilogramm Nachschub startete der private Raumfrachter „Dragon“ in der Nacht zu Gestern zur ISS. Der unbemannte Frachter sei erfolgreich an Bord einer „Falcon 9“-Rakete vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida gestartet, teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa mit.

Alexander Gerst – auch bekannt unter dem Spitznamen „Astro-Alex“ – soll am 6. Juni zur ISS starten und dort 187 Tage leben und arbeiten, von August an soll er der erste deutsche Kommandant der Raumstation sein. Der 41-jährige Gerst soll mit dem Russen Sergej Prokopjew und der US-Astronautin Serena Auñón-Chancellor vom russischen Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan abheben. Der Geophysiker war bereits von Mai bis November 2014 auf der ISS und bereitet sich gerade in Houston, Köln und Moskau auf seine zweite Mission vor. Die Ankunft des „Dragon“ an der ISS wird heute erwartet, anschließend soll der Frachter rund einen Monat an der Raumstation angedockt bleiben und dann zur Erde zurückzukehren.

Medikamenten-Forschung

Es ist der 14. Versorgungsflug mit einem „Dragon“-Frachter. Transportiert wird neben Lebensmitteln und Kleidung für die Astronauten an Bord auch Material für wissenschaftliche Experimente. Diese sollen unter anderem der Erforschung von Medikamenten und Materialien in der Schwerelosigkeit und zum Gemüsezüchten dienen.