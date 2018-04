Rauschendes Fest für die Eigenmarke: Verona Pooth wird 50

Anzeige

Düsseldorf (dpa) - Verona unter Palmen, im Bikini am Strand, im Fitnessstudio, auf dem roten Teppich: Via Instagram lässt die Schöne aus Meerbusch bei Düsseldorf regelmäßig an ihrem Glamour-Leben teilhaben, und über 300 000 Menschen haben den Social-Media-Kanal von Verona Pooth abonniert.

Am 30. April hat die Unternehmerin wieder einen wichtigen Termin in eigener Sache: Sie wird 50 Jahre alt.

Geplant ist ein rauschendes Fest in Meerbusch, wo Verona mit ihrem Mann Franjo und den Söhnen San Diego und Rocco in einer Villa am Rhein wohnt. Rund 100 handverlesene Gäste werden erwartet, verrät ihr Manager Alain Midzic. Wer von der Yellow Press darüber berichten darf, ist längst abgemachte Sache. Auch eine Verfilmung ihres Lebens und ein Buch sind geplant.