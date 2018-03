Razzia bei «Osmanen Germania»: Objekte auch in Mannheim durchsucht

Anzeige

Mannheim.Mit einer länderübergreifenden Razzia ist die Polizei auch in Mannheim gegen die rockerähnliche Gruppe „Osmanen Germania“ vorgegangen. Am Dienstag waren mehr als 1000 Polizisten in drei Bundesländern im Einsatz: in Baden-Württemberg, Hessen und Nordrhein-Westfalen. Sie durchsuchten knapp 60 Objekte und stellten Unterlagen, Handys und Speichermedien sowie vereinzelt Waffen und Betäubungsmittel sicher, wie das Bundesinnenministerium mitteilte.

Die Ermittler durchsuchten auch Objekte der türkisch-nationalistischen Gruppe in Mannheim. „Es gab Razzien in Wohnungen und Firmen, die mit den ,Osmanen’ in Verbindung stehen. Wir wissen nichts von Vereinsheimen oder -gaststätten“, sagte ein Sprecher des Landeskriminalamts (LKA) Baden-Württemberg auf Anfrage dieser Zeitung.

Illegale Aktivitäten

Nach Angaben des Bundesinnenministeriums besteht der dringende Verdacht, dass der offiziell als Boxclub firmierende Verein in Deutschland illegale Aktivitäten entfalten könnte. Die „Osmanen“ haben aktuell im gesamten Bundesgebiet 33 Ortsgruppen mit insgesamt rund 400 Mitgliedern. Davon entfallen sechs Ortsgruppen und etwa 100 Mitglieder auf Baden-Württemberg.