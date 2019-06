Redaktionen fusionieren

Hamburg.Die Spiegel-Gruppe will die Redaktionen von „Spiegel Online“ und des Nachrichtenmagazins „Der Spiegel“ von Herbst an unter einem Dach zusammenbringen. Die Betriebsräte beider Bereiche hätten sich mit der Geschäftsführung auf die Eckpunkte für die Verschmelzung geeinigt, sagte ein Verlagssprecher am Dienstag auf Nachfrage.

Über die geplante Fusion seien die Mitarbeiter am Dienstag in getrennten Betriebsversammlungen informiert worden. Die Einigung stehe noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch den Gesamtbetriebsrat des Spiegel-Verlages. Ein wichtiger Eckpunkt für das Zusammenwachsen der Redaktionen der Printausgabe mit dem Nachrichtenportal „Spiegel Online“ waren möglichst einheitliche Arbeitsbedingungen. dpa

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.06.2019