Regen hilft Feuerwehr

Fraser Island.Regenfälle haben in der Nacht zum Dienstag die Löscharbeiten auf der größten Sandinsel der Welt, Fraser Island, im australischen Queensland unterstützt. In der Welterbe-Stätte wütet seit Oktober ein verheerender Waldbrand, der bereits die Hälfte der Insel zerstört hat.

In der vergangenen Woche war das Feuer während einer anhaltenden Hitzewelle noch einmal größer geworden, am Montag kamen heftige Winde hinzu. Zeitweise hatten die Flammen auch die Ortschaft Happy Valley bedroht, jedoch gelang es den Einsatzkräften, das Feuer um die Siedlung herumzulenken. Am Wochenende soll noch mehr Regen fallen. Der Brand war wahrscheinlich durch ein illegales Lagerfeuer entfacht worden. Dutzende Einsatzkräfte kämpfen vom Boden aus gegen die Flammen. Unterstützt werden sie von Löschflugzeugen, die teilweise mehr als eine Million Liter Wasser täglich abwerfen. dpa

